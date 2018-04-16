На заседании Коллегии Минпромторга России подведут итоги работы за 2017 год

Глава Минпромторга России Денис Мантуров выступит с докладом «Об основных результатах деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2017 году, целях и задачах на 2018 год».

На заседание приглашены члены Правительства Российской Федерации , представители федеральных Министерств, региональных органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций, промышленных предприятий и организаций в сфере торговли.

Приглашаем Вас к освещению данного мероприятия. Для аккредитации на заседание необходимо направить свои данные (ФИО полностью, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, СМИ, должность, а также при необходимости список техники) до 18:00 16 апреля 2018 г. на e-mail: pressa@minprom.gov.ru; тел. : 8 (495) 632–80–37.

Начало заседания: 11.00.

Место проведения: Китайгородский проезд, 7, подъезд 1 (здание Минпромторга России).