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На заседании Коллегии Минпромторга России подведут итоги работы за 2017 год
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На заседании Коллегии Минпромторга России подведут итоги работы за 2017 год 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
18 апреля 2018 года состоится расширенное заседание коллегии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров выступит с докладом «Об основных результатах деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2017 году, целях и задачах на 2018 год».
На заседание приглашены члены Правительства Российской Федерации, представители федеральных Министерств, региональных органов исполнительной власти, отраслевых ассоциаций, промышленных предприятий и организаций в сфере торговли.
Приглашаем Вас к освещению данного мероприятия. Для аккредитации на заседание необходимо направить свои данные (ФИО полностью, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, СМИ, должность, а также при необходимости список техники) до 18:00 16 апреля 2018 г. на e-mail: pressa@minprom.gov.ru; тел. : 8 (495) 632–80–37.
Начало заседания: 11.00.
Место проведения: Китайгородский проезд, 7, подъезд 1 (здание Минпромторга России).
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