Противодроновые технологии защищают гонки NASCAR

Антидроновые технологии нашли свое применение не только в аэропортах или военных базах. Теперь такие системы, под названием DroneShield, используются и для защиты соревнований, а именно гоночной серии NASCAR на скоростной автомагистрали Texas Motor с 5 апреля по 8 апреля, от беспилотных летательных аппаратов. Такая инновация помогла правоохранительным органам отключить летательные устройства и выбить их из воздуха.

Напоминаем, впервые технология использовалась на спортивном мероприятии — во время Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. И поскольку правительство Соединенных Штатов относится к гонкам NASCAR достаточно серьезно и стремиться обеспечить максимальную безопасность, становится неудивительно, почему здесь используются специальные технологии для отключения дронов.