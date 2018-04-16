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Противодроновые технологии защищают гонки NASCAR
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Противодроновые технологии защищают гонки NASCAR 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Антидроновые технологии нашли свое применение не только в аэропортах или военных базах. Теперь такие системы, под названием DroneShield, используются и для защиты соревнований, а именно гоночной серии NASCAR на скоростной автомагистрали Texas Motor с 5 апреля по 8 апреля, от беспилотных летательных аппаратов. Такая инновация помогла правоохранительным органам отключить летательные устройства и выбить их из воздуха.
Напоминаем, впервые технология использовалась на спортивном мероприятии — во время Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. И поскольку правительство Соединенных Штатов относится к гонкам NASCAR достаточно серьезно и стремиться обеспечить максимальную безопасность, становится неудивительно, почему здесь используются специальные технологии для отключения дронов.
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