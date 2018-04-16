Блогеры высмеяли депутата за призыв растоптать iPad 

Ярославского депутата Дмитрия Петровского, растоптавшего свой iPad, высмеяли пользователи Сети, предложив отказаться от Facebook и сжечь доллары.
Депутат от Ярославской области Дмитрий Петровский опубликовал в Facebook видео, где топчет свой iPad.
Ролик сопровождался надписью «А ты растоптал свой айфон? Или Айпад?».
В комментариях посмеялись над депутатом, предложив ему заодно отказаться от других американских товаров:
«Фейсбук не забудь удалить и выкинуть компьютер», — написал Roman Izmaylov.
«Я даже не знаю, как американцы это переживут, Трампу уже поплохело, и он готов на коленках ползать перед Путиным, лишь бы депутаты айпады не топтали», — посмеялся Андрей Домбковский.
«Начинать борьбу с ненавистными Штатами надо с уничтожения своих наличных долларов», — считает Brodiki Heh.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил введение торговых мер против США.