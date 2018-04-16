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Блогеры высмеяли депутата за призыв растоптать iPad
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Блогеры высмеяли депутата за призыв растоптать iPad 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ярославского депутата Дмитрия Петровского, растоптавшего свой iPad, высмеяли пользователи Сети, предложив отказаться от Facebook и сжечь доллары.
Депутат от Ярославской области Дмитрий Петровский опубликовал в Facebook видео, где топчет свой iPad.
Ролик сопровождался надписью «А ты растоптал свой айфон? Или Айпад?».
В комментариях посмеялись над депутатом, предложив ему заодно отказаться от других американских товаров:
«Фейсбук не забудь удалить и выкинуть компьютер», — написал Roman Izmaylov.
«Я даже не знаю, как американцы это переживут, Трампу уже поплохело, и он готов на коленках ползать перед Путиным, лишь бы депутаты айпады не топтали», — посмеялся Андрей Домбковский.
«Начинать борьбу с ненавистными Штатами надо с уничтожения своих наличных долларов», — считает Brodiki Heh.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил введение торговых мер против США.
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