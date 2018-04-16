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Полицейские семьи преодолели в Забайкальском крае спортивную эстафету
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Полицейские семьи преодолели в Забайкальском крае спортивную эстафету 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Чите впервые прошел масштабный семейный спортивный праздник среди сотрудников органов внутренних дел «Мама, папа, я — спортивная полицейская семья». Соревнования прошли в рамках мероприятий, посвященных празднованию 300-летия Российской полиции.
В спортивном зале встретились 24 полицейских семьи из разных районов края, которые, разбившись на 8 команд, вступили в схватку с противником. Каждая команда состояла из трех семей. Примечательно, что до жеребьевки члены команд не были знакомы друг с другом.
За пять этапов сотрудникам полиции и членам их семей предстояло познакомиться, сплотиться и успешно преодолеть испытания. На первых трех этапах эстафеты участники продемонстрировали свои навыки по умению работать не только в паре, но и в команде. На следующих двух этапах главы семей показали свои умения оперативно собираться по сигналу «Тревога», а в это время их супруги с детьми оказывали первую медицинскую помощь условному пострадавшему. Завершились испытания интеллектуальным конкурсом на тему службы в органах внутренних дел.
В перерывах между этапами соревнований атмосферу праздничного настроения для зрителей создавали танцевальная группа, команда черлидинга, иллюзионист и другие артисты.
В результате упорной борьбы победу в спортивной эстафете одержала команда полицейских, в составе которой были семьи из Сретенского, Приаргунского и Акшинского районов. Второе место заняла команда Хилокского, Могочинского и Газ-Заводского района. Третьими стала команда семей из краевого центра, Нерчинского и Читинского районов.
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