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«Фенербахче» готов продать бывшего полузащитника «Зенита»
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«Фенербахче» готов продать бывшего полузащитника «Зенита» 

Свободная пресса 1 час назад
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Жулиано, который перебрался в турецкий «Фенербахче» летом 2017 года, может сменить клуб в ближайшие месяцы. Успешной игрой в чемпионате Турции 27-летний бразилец привлёк внимание многих европейских команд, и клуб из Стамбула получил несколько выгодных предложений по его трансферу, сообщает Milli Gazete.
Как утверждает источник, «Фенербахче» готов расстаться с хавбеком за сумму в размере 15 миллионов евро.
Видеть Жулиано в своём составе хотят несколько клубов из немецкой Бундеслиги, французской Лиги 1 и Российский Премьер-Лиги.
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