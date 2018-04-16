Ещё
Юные астрономы из школы № 109 показали свои знания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные астрономы из школы № 109 показали свои знания 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Ученики школы № 109 приняли участие в астрономической викторине «Знаток звездного неба». Интеллектуальный турнир был посвящен Международному дню авиации и космонавтики.
Ребята померились силами в знании астрономии, отвечали на вопросы о начале освоения человечеством космоса, о первом спутнике, о первом космонавте. Нужно было рассказать о Солнечной системе, продемонстрировать умение в работе с подвижной картой звездного неба и много другое. Викторина получилась очень интересной, все ребята доказали, что досконально изучили этот сложный вопрос. Но в любом турнире есть победители, и есть побежденные. Лучшими астрономами стали ребята из 6 Г класса.
Управа района Теплый Стан: последние новости
Спортсмены «Самбо-70» на соревнованиях завоевали 39 медалей Московский Дворец пионеров приглашает на игровой марафон Ученики школы № 51 заняли 1 место в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы26
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни6
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Российский вратарь установил рекорд НХЛ
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение