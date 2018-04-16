Юные астрономы из школы № 109 показали свои знания

Ученики школы № 109 приняли участие в астрономической викторине «Знаток звездного неба». Интеллектуальный турнир был посвящен Международному дню авиации и космонавтики.

Ребята померились силами в знании астрономии, отвечали на вопросы о начале освоения человечеством космоса, о первом спутнике, о первом космонавте. Нужно было рассказать о Солнечной системе, продемонстрировать умение в работе с подвижной картой звездного неба и много другое. Викторина получилась очень интересной, все ребята доказали, что досконально изучили этот сложный вопрос. Но в любом турнире есть победители, и есть побежденные. Лучшими астрономами стали ребята из 6 Г класса.