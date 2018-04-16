Рефтинские учителя просят вернуть избивавшего детей замдиректора

Коллектив Рефтинского спецучилища записал видеообращение к Владимиру Путину , в котором сотрудники учреждения просят помиловать их осужденного замдиректора. Стоит напомнить, Сергей Бакшаев 5 сентября 2017 года был приговорен к 3,5 года заключения за насилие над воспитанниками.

В видео, выложенном на Youtube, педагоги заявляют, что их коллегу оклеветали сами дети. По словам работников спецучилища, бывший замдиректора всегда строго соблюдал должностные обязанности, дисциплину и режим. Это не устраивало некоторых воспитанников.

Видео: Станислав Гунин/youtube.com Рефтинское спецучилище стало известно на всю страну после нескольких бунтов, устроенных воспитанниками. Так, в сентябре 2016 года около 100 подростков устроили в заведении погром и сбежали, передает "Уралинформбюро"

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