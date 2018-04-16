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Рефтинские учителя просят вернуть избивавшего детей замдиректора
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Рефтинские учителя просят вернуть избивавшего детей замдиректора 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Коллектив Рефтинского спецучилища записал видеообращение к Владимиру Путину, в котором сотрудники учреждения просят помиловать их осужденного замдиректора. Стоит напомнить, Сергей Бакшаев 5 сентября 2017 года был приговорен к 3,5 года заключения за насилие над воспитанниками.
В видео, выложенном на Youtube, педагоги заявляют, что их коллегу оклеветали сами дети. По словам работников спецучилища, бывший замдиректора всегда строго соблюдал должностные обязанности, дисциплину и режим. Это не устраивало некоторых воспитанников.
Видео: Станислав Гунин/youtube.com  Рефтинское спецучилище стало известно на всю страну после нескольких бунтов, устроенных воспитанниками. Так, в сентябре 2016 года около 100 подростков устроили в заведении погром и сбежали, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме: Бывший замдиректора Рефтинского спецучилища сел на 3,5 года
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