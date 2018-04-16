Классон вошел десятку лучших бомбардиров «Краснодара» за всю историю клуба 

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон вошел в первую десятку лучших бомбардиров клуба за всю историю его существования, при этом он сыграл меньше официальных матчей, чем любой другой футболист из этой десятки — 48.
10-ка лучших бомбардиров клуба:
1. Федор Смолов — 61 (с пенальти — 10) 2. Франсишку Вандерсон — 50 (2) 3. Жоаозиньо — 39 (13) 4. Ари — 34 (0) 5. Павел Мамаев — 31 (10) 6. Маурисио Перейра — 25 (1) 7. Денис Дорожкин — 238. Юра Мовсисян — 23 (6) 9. Рикардо Лаборде — 1910. Виктор Классон — 16 26-летний швед играет в «Краснодаре» с 2017 года, куда перешел из «Эльфсборга». В нынешнем сезоне Классон в 30 официальных матчах за российский клуб забил 11 голов. Последний раз швед отличился в 26-м туре РФПЛ, поразив ворота тульского «Арсенала».