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Ринат Билялетдинов: «Семину мешает подковерная борьба»
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Ринат Билялетдинов: «Семину мешает подковерная борьба» 

SPORT24.ru 1 час назад
Российский тренер Ринат Билялетдинов высказал мнение, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сохранит свой пост по окончании сезона. Билялетдинов считает, что Семин все еще может показывать высокий результат, если ему не мешают отношения с руководством клуба.
«Главное, чтобы никто не шептался за его спиной: мол, зачем нужен Семин, это уже отработанный материал. Подковерная борьба ему мешает. В Киеве ему не мешали — и он стабильно добивался успеха. Если Палычу не удастся это проконтролировать, «Локомотив» чемпионом не станет — это точно», — цитирует Билялетдинова.
Контракт Семина с «Локомотивом» истекает летом 2018 года. На данный момент «железнодорожники» лидируют в таблице РФПЛ и опережают ближайшего преследователя — московский «Спартак» — на 5 очков.
Билялетдинов работал тренером в системе «Локомотива» с 2004 по 2010 год, а также был главным тренером команды в двух матчах в ноябре-декабре 2007 года.
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