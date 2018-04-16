Иркутяне Дидим Ооржак и Елена Кравченко стали победителями чемпионата СФО по скайраннингу 

В поселке Аршан в республике Бурятия 14 апреля состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по альпинизму в дисциплине скайраннинг — вертикальный километр «Козерог-2018». На старт полной дистанции вышло 156 человек, что на 48% больше, чем в прошлом году. На старт детской дистанции вышло 34 человека, из них девять человек в возрасте до девяти лет, 25 детей — в возрасте 10-14 лет.
Среди мужчин быстрее всего дистанцию на пик Любви преодолел иркутянин Дидим Ооржак (56 минут 2 сек.). Второе место занял спортсмен из Байкальска Артём Абносов (58 минут 2 сек.). Третье место — у шелеховчанина Дмитрия Голикова, который финишировал с результатом 58 минут 3 сек.
Среди женщин победительницей стала иркутская спортсменка Елена Кравченко, которая показала результат 1 час 5 минут 55 сек. Серебряным призером стала Ольга Дульцева из Новосибирска (1 час 13 минут 31 сек.). Бронзовую медаль завоевала Олеся Глинская из Черемхово (1 час 15 минут 4 сек.).
Среди мальчиков до 9 лет золотую медаль завоевал Матвей Чуприн из Ангарска, серебряную медаль выиграл Петр Ворошилов из Ангарска, бронзовая медаль — у Степана Чеботарёва из Иркутска. Среди девочек в возрасте до 9 лет первое место заняла Вера Дульцева из Новосибирска, второе место — Алена Матвеева из Ангарска.
Среди мальчиков 10-14 лет победителем стал Петр Федоров из Саянска, второе место занял Даниил Жарков из Иркутска, третье место — Дмитрий Кайгородов из Шелехова. Среди девочек 10-14 лет золотую медаль завоевала Валерия Миронова (Черемхово), серебряную медаль выиграла Анна Юшина (Иркутск), бронзовую награду получила Дарья Кремнева (Иркутск).
Самыми молодыми участниками, принявшими участие в забеге на пик Любви «Козерог — 2018», стали Алена Матвеева и Артем Чуприн (5 лет). Самый опытный участник — Виктор Петрович Никонов (1945 г.р.).
Организатором соревнований выступила Федерация альпинизма и скалолазания Иркутской области при поддержке министерства спорта области, Центра спортивной подготовки сборных команд области, администраций Тункинского района и сельского поселения «Аршан».