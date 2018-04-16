Иркутяне Дидим Ооржак и Елена Кравченко стали победителями чемпионата СФО по скайраннингу

В поселке Аршан в республике Бурятия 14 апреля состоялся чемпионат Сибирского федерального округа по альпинизму в дисциплине скайраннинг — вертикальный километр «Козерог-2018». На старт полной дистанции вышло 156 человек, что на 48% больше, чем в прошлом году. На старт детской дистанции вышло 34 человека, из них девять человек в возрасте до девяти лет, 25 детей — в возрасте 10-14 лет.

Среди мужчин быстрее всего дистанцию на пик Любви преодолел иркутянин Дидим Ооржак (56 минут 2 сек.). Второе место занял спортсмен из Байкальска Артём Абносов (58 минут 2 сек.). Третье место — у шелеховчанина Дмитрия Голикова, который финишировал с результатом 58 минут 3 сек.

Среди женщин победительницей стала иркутская спортсменка Елена Кравченко , которая показала результат 1 час 5 минут 55 сек. Серебряным призером стала Ольга Дульцева из Новосибирска (1 час 13 минут 31 сек.). Бронзовую медаль завоевала Олеся Глинская из Черемхово (1 час 15 минут 4 сек.).

Среди мальчиков до 9 лет золотую медаль завоевал Матвей Чуприн из Ангарска, серебряную медаль выиграл Петр Ворошилов из Ангарска, бронзовая медаль — у Степана Чеботарёва из Иркутска. Среди девочек в возрасте до 9 лет первое место заняла Вера Дульцева из Новосибирска, второе место — Алена Матвеева из Ангарска.

Самыми молодыми участниками, принявшими участие в забеге на пик Любви «Козерог — 2018», стали Алена Матвеева и Артем Чуприн (5 лет). Самый опытный участник — Виктор Петрович Никонов (1945 г.р.).