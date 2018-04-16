73 года с начала победоносной операции Великой Отечественной войны отмечают сегодня

Заключительное сражение в Великой Отечественной войне стартовало 16 апреля 1945 года. Берлинская стратегическая наступательная операция завершилась 8 мая победой советских солдат над фашистскими завоевателями.

Операция началась в 3 часа по местному времени на участке 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Чтобы ослепить противника, были включены 143 прожектора, и в атаку двинулась пехота, прикрываемая танками. С продвижением вперед сопротивление противника нарастало. Взять в окружение Берлин удалось 25 апреля. Берлинская группировка была ликвидирована лишь 2 мая. При этом штурмом приходилось брать каждую улицу и дом.

Одновременно с этим 29 апреля начались бои за рейхстаг. Девять Красных знамен, специально изготовленных по типу Государственного флага СССР, были в руках у солдат дивизий 3-й Ударной армии. Первым — 30 апреля в 22 часа 30 минут по московскому времени — водрузили штурмовое красное знамя на крыше рейхстага на скульптурной фигуре «Богиня победы». Через два-три часа также на крыше рейхстага на скульптуре конного рыцаря — кайзера Вильгельма — было установлено Красное знамя № 5, которое вошло в историю как Знамя Победы.

Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая. На следующее утро начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления.

9 мая в 0.43 по московскому времени Германия подписала Акт о безоговорочной капитуляции. Великая Отечественная война была закончена. В 2018 году отмечается 73 года со Дня Победы советских солдат. В Вологде 9 мая состоится торжественный парад, в котором примут участие курсанты, юнармейцы. По центральным улицам пройдет «Бессмертный полк».