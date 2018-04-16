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Нигматуллин: необходимо переписать регламент и ввести отмену жёлтой карточки
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Нигматуллин: необходимо переписать регламент и ввести отмену жёлтой карточки 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями о ситуации нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, получившего в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0) жёлтую карточку, из-за которой будет вынужден пропустить встречу с ЦСКА. Футболист посчитал решение судьи несправедливым, однако по регламенту лиги не сможет оспорить его.
«Мы очень любим брать опыт более успешных чемпионатов, а в них присутствует отмена жёлтой карточки. Считаю, у нас тоже надо вводить и переписывать регламент. В срочном порядке вряд ли удастся это сделать. Но сейчас петух клюнул, конкурент «Краснодара» незаслуженно получает преимущество в виде потери лидера — Фёдора Смолова — из-за ошибки судейского корпуса. Это потеря для «Краснодара», который ведёт борьбу за третье место. Переписывать регламент нужно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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