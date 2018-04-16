Неймар: «В перерыве одного из матчей я чуть не заплакал, но ко мне подошёл Месси»

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси часто поддерживал его, когда они вместе выступали за каталонский клуб.

"Как-то в перерыве одного из матчей Месси заметил мою подавленность и подошел ко мне. Я был разбит, у меня не получалось абсолютно ничего. В команде, где играют столько звезд, я чувствовал себя не в своей тарелке. Мне было стыдно. Но он сказал мне: «Будь самим собой и ничего не бойся».

После разговора с Лео у меня появилась уверенность. С этого момента началась наша крепкая дружба", — приводит слова Неймара Globo Esporte.

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