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Главный тренер сборной Португалии: Мы знаем, что не являемся фаворитами ЧМ-2018
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Главный тренер сборной Португалии: Мы знаем, что не являемся фаворитами ЧМ-2018 

Советский спорт 25 минут назад
«Для меня фаворитами являются Бразилия, Германия, Испания, Аргентина и Франция. Я основываюсь на качестве этих команд, их опыте и успехах.
Мы знаем, что мы не фавориты, и мы признаем лидерство других команд, но это не значит, что у нас нет амбиций и четкой цели — в каждом матче побеждать.
У нас очень сильная команда и сплоченная. Мы не собираемся думать, что мы лучше всех, но верим в свои возможности.
Роналду имел фундаментальное значение в любом клубе, в котором он играл. Это было в »Манчестер Юнайтед», и сейчас в «Реале». Но всем известно, что для победы мы должны быть одной командой. И Роналду продемонстрировал эту способность, дух самоотверженности, а его товарищи по команде чувствуют себя еще более мотивированными его примером», — цитирует Сантуша официальный сайт ФИФА.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Сборная Португалии на групповом этапе сыграет с командами: Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, «Лужники») и Ирана (25 июня, Саранск).
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