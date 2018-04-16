Главный тренер сборной Португалии: Мы знаем, что не являемся фаворитами ЧМ-2018

«Для меня фаворитами являются Бразилия, Германия, Испания, Аргентина и Франция. Я основываюсь на качестве этих команд, их опыте и успехах.

Мы знаем, что мы не фавориты, и мы признаем лидерство других команд, но это не значит, что у нас нет амбиций и четкой цели — в каждом матче побеждать.

У нас очень сильная команда и сплоченная. Мы не собираемся думать, что мы лучше всех, но верим в свои возможности.

Роналду имел фундаментальное значение в любом клубе, в котором он играл. Это было в » Манчестер Юнайтед », и сейчас в «Реале» . Но всем известно, что для победы мы должны быть одной командой. И Роналду продемонстрировал эту способность, дух самоотверженности, а его товарищи по команде чувствуют себя еще более мотивированными его примером», — цитирует Сантуша официальный сайт ФИФА.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Сборная Португалии на групповом этапе сыграет с командами: Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, «Лужники») и Ирана (25 июня, Саранск).