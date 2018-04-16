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Сердечная рана Роналду до сих пор не зажила
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Сердечная рана Роналду до сих пор не зажила 

News.ru 50 минут назад
Игрок португальской сборной и футбольного клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду рассказал своим друзьям о том, что по-прежнему любит российскую модель Ирину Шейк. Об этом пишет The Sun.
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