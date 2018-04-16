В Немане атомщики дали старт большому проекту волонтёрского движения

В преддверии приближающегося Дня Победы дирекция Балтийской АЭС намерена провести целый ряд патриотических мероприятий. Первое уже состоялось — Урок мужества для молодежи. Преподавателей на этом неформальном уроке встречали стоя.

С первых минут атмосфера в зале такова, что даже случайным гостям понятно — это не просто совместная встреча школьников, а масштабный патриотический урок. Главный герой этой встречи — ветеран, штурмовавший Кенигсберг. Встречают его стоя.

Михаил Владимирович во время войны пехотинцем прошел всю Литву, брал Инстербург. Несмотря на полученное во время боев ранение, штурмовал Кенигсберг. Команду «Вступить в бой» помнит, как будто это было вчера.

Михаил Гоев, ветеран Великой Отечественной войны:

— Скажу вам откровенно. Когда находишься в траншее и встречаешь бой, то очень страшно. Такая страхота, что больше предела нет.

Главный наказ ветерана будущему поколению, подрастающим защитникам Отечества — любить свою Родину.

Дружба атомщиков с неманским Советом ветеранов длится уже ни первый год. Балтийска АЭС помогает в организации патриотических встреч. Одна из них на днях состоялась в краеведческом музее. Школьники смогли лично пообщаться с теми, кто защищал нашу Родину от врага.

Чтение стихов ветеранами произвело особое впечатлением на пятиклассницу Дарью Кирееву. Для учащихся кадетского класса сегодняшние наставления героев войны не прошли мимо.

Дарья Киреева, жительница города Немана

— Нужно быть более ответственными, учиться больше, заступать за всех. Не бояться.

— Надо защищать родину, беречь её, охранять. Чтоб враг не наступил за границу.

Школьники признаются, такое общение — возможность из первых уст узнать об истории Родного края. То что прозвучало здесь не найдешь в книге.

Эльвира Гулиева, жительница города Немана:

— Какие это эмоции другие, если встречаешься с этими людьми лично. У тебя какое-то, даже не знаю, как описать это чувство… благодарность к ним. С учебником такого нет.

Чтобы патриотическая работа была ни от разу к разу, а постоянно, в краеведческом музее организовали волонтерское движение — отряд «Звезда». В него входят ребята разного возраста. Они помогают и музею, и Совету ветеранов. В этом году школьники, наверняка, станут участниками целого ряда проектов Балтийской АЭС.

Инна Морева, руководитель пресс-службы дирекции строящейся БАЭС:

— В прошлом году мы придумали большой социальный проект волонтерского движения. И вот сегодняшняя акция — старт этого большого проекта. Впереди у нас очень много мероприятий. Всё то, что всегда концерн Росэнергоатом госкорпорация Росатом проводит на местах расположения атомных объектов.

В ближайшее время при поддержке Балтийской АЭС состоится автопробег по местам боевой славы. Конечно же, в преддверии Дня Победы, атомщики окажут и адресную помощь ветеранам.