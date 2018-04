Сапковский поможет Netflix с «Ведьмаком»?

Сценаристка и продюсер будущего сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт повстречалась с писателем Анджеем Сапковским. Фотографиями со встречи она поделилась в своём твиттере.

Na zdrowie! pic.twitter.com/Uo6uRGd1eg

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 13 апреля 2018 г.

На здоровье!

С какой целью сценаристка встретилась с автором книжной серии «Сага о ведьмаке», она не сообщила. Ранее ходили слухи о том, что писатель выступит консультантом Netflix . Но впоследствии Сапковский это опроверг. Вдобавок, как сообщила сама Шмидт, работа над черновым вариантом сценария уже завершена.

Канал Netflix при работе над сериалом больше опирается на первоисточник, чем на его игровое воплощение. Поэтому Лорен Шмидт в поисках вдохновения совершила поездку по Польше.

It has been an amazing week in Warsaw and Kraków and Łódź and all the Polish countryside in between. I came here to soak in the country and culture and history and vodka, and I’m so grateful for all the inspiration.

And now… #Witcher is calling. Time to get back to work! pic.twitter.com/JmyM9EweZK

— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 14 апреля 2018 г.

Это была удивительная неделя: Варшава, Краков, Лодзь и самые разные польские деревни. Я приехала сюда, чтобы пропитаться духом страны, культуры, истории и водки, и я безмерно благодарна всему этому за вдохновение.

А теперь… Ведьмак зовёт. Пора вернуться к работе!

Насколько поездки и встречи повлияют на сериал, мы узнаем не скоро. Пока что не известны не только сроки его премьеры, но и актёрский состав.