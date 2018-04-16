В Волгоградской области выбрали победителей в танцевальной олимпиаде

В Волжском состоялась вторая танцевальная олимпиада «Объединимся и станцуем в ритме этно», на которой выступили представители разных народов, проживающих на территории Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете молодежной политики, свое искусство показали русские, армяне, мордовцы, азербайджанцы и другие. Всего более 70 коллективов.

Жюри, в которое вошли профессиональные танцоры, балетмейстеры и художественные руководители танцевальных коллективов, оценивало технику исполнения, соответствие традиционного костюма, музыкальное сопровождение и артистичность участников.

По итогам конкурса первое место досталось народному ансамблю эстрадного танца «Грейс», второе — студии восточного танца «Чароит», третье — ансамблю «Урарту».