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В Волгоградской области выбрали победителей в танцевальной олимпиаде
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В Волгоградской области выбрали победителей в танцевальной олимпиаде 

АиФ Волгоград 42 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волжском состоялась вторая танцевальная олимпиада «Объединимся и станцуем в ритме этно», на которой выступили представители разных народов, проживающих на территории Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете молодежной политики, свое искусство показали русские, армяне, мордовцы, азербайджанцы и другие. Всего более 70 коллективов.
Жюри, в которое вошли профессиональные танцоры, балетмейстеры и художественные руководители танцевальных коллективов, оценивало технику исполнения, соответствие традиционного костюма, музыкальное сопровождение и артистичность участников.
По итогам конкурса первое место досталось народному ансамблю эстрадного танца «Грейс», второе — студии восточного танца «Чароит», третье — ансамблю «Урарту».
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