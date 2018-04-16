Хавьер Пасторе: Я до сих пор не знаю, где продолжу карьеру

— Что будет этим летом? Я до сих пор не знаю. Я хочу закончить сезон хорошо. Есть еще один титул, который мы должны выиграть и мы отдадим ради этоговсе силы. А вот после этого посмотрим, что произойдет, — заявил Пасторе.

Пасторе получил предложение из Турции

В текущем сезоне Пасторе сыграл лишь в 17 матчах в составе парижан. Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом Франции после разгромной победы над «Монако » (7:1) в минувий уик-энд.

Ранее сообщалось, что Хавьер Пасторе может летом перейти в миланский «Интер» или один из турецких клубов.