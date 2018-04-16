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Хавьер Пасторе: Я до сих пор не знаю, где продолжу карьеру
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Хавьер Пасторе: Я до сих пор не знаю, где продолжу карьеру 

Советский спорт 44 минуты назад
— Что будет этим летом? Я до сих пор не знаю. Я хочу закончить сезон хорошо. Есть еще один титул, который мы должны выиграть и мы отдадим ради этоговсе силы. А вот после этого посмотрим, что произойдет, — заявил Пасторе.
Пасторе получил предложение из Турции
В текущем сезоне Пасторе сыграл лишь в 17 матчах в составе парижан. Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом Франции после разгромной победы над «Монако » (7:1) в минувий уик-энд.
Ранее сообщалось, что Хавьер Пасторе может летом перейти в миланский «Интер» или один из турецких клубов.
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