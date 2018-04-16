Порог Топор на Шипунихе взят в Искитимском районе

В минувшие выходные в Искитимском районе на реке Шипуниха в деревнеУргун состоялось межрегиональное первенство Сибирского федерального округа по спортивному туризму на водных дистанциях.

По словам спортсменов, подобного места для весеннего сплава больше нет нигде в Новосибирской области. Поэтому каждую весну, как только река вскроется ото льда, сюда едут любители преодоления водных преград не только из Искитимского района и Новосибирской области, но и других регионов.

Как утверждают старожилы, здесь в начале прошлого века стояла мельница, сохранилась даже часть каменной кладки. Бурный от весеннего половодья порог Топор, расположенный на реке Шипуниха, почти 30 лет назад открыли спортсмены Линевского клуба водного туризма и каждую весну собирались на арене, так называется ложбина у реки, где разбивали палаточный лагерь, устраивали состязания и тренировки на водных дистанциях. По преданию, порог назван так в честь топора, который нечаянно утопили во время сплава первооткрыватели.

С 2012 года на Шипунихе проводятся открытые соревнования Новосибирской области по спортивному туризму на водных дистанциях «Мемориал Шабалина». Они посвящены памяти спортсмена-водника Валерия Филипповича Шабалина, погибшего на реке Песчаная в Алтайском крае.

В этом году впервые на территории Ургуна состоялись соревнования такого класса, как первенство Сибирского федерального округа. Более ста спортсменов-водников прибыли из Кемерова, Томска, Барнаула, Бийска, Алтайского края, Омска, Новосибирска. Новосибирскую область представляли команды Искитимского и Куйбышевского районов. В субботу на дистанцию вышли 45 экипажей на двух— и четырехместных катамаранах.

Участники преодолевали трассу из шести этапов, нужно было пройти через шесть ворот, протяженность дистанции 430 метров. «Это порог третьей категории сложности, воды сейчас больше чем средний паводковый уровень, она продолжает прибывать, — говорит заместитель главного судьи по судейству Алексей Булавин . — И это усложняет прохождение этапов. Еще в пятницу на дистанции было трое ворот обратного хода, которые берутся против течения. С учетом подъема уровня воды пришлось их поменять на прямой ход, потому что они стали настолько трудными, что взять их нереально. Мы увеличили количество судей, чтобы каждый судья мог компетентно и более оперативно реагировать на ситуацию на воде, потому что вода большая, стремительная. И среднее прохождение занимает 2,5 минуты, если экипаж проходит идеально».

Как отмечает руководитель Линевского клуба водного туризма Виталий Кузярин, мастерство участников растет, соответственно, это мероприятие набирает популярность среди туристов-водников не только Новосибирской области, но и всего Сибирского федерального округа.

»Природа нас балует, последние три года уровень воды очень хороший, в этом году вообще подарок, можно сказать, вода высоко поднялась, что не может не радовать. Бочка порога практически затоплена, получается такой скоростной слив. Поэтому люди сюда едут, им интересно», — добавляет Виталий Анатольевич.