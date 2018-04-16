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Пенсионеры Северного Бутова выбирают танцы, английский, спорт и рукоделие
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Пенсионеры Северного Бутова выбирают танцы, английский, спорт и рукоделие 

Вестник Бутова 31 минуту назад
Фото: Вестник Бутова
В ЮЗАО продолжает работу проект для людей старшего поколения «Активное долголетие».
В районе Северное Бутово программы проекта внедряются в ТЦСО «Бутово» (ул. Поляны, 57) и на других культурных площадках. Например, суставная гимнастика идет почти каждый день: в понедельник, вторник, четверг с 11.00-12.00, а в среду и пятницу с 10.00-11.00. Так же по вторникам и четвергам проходят занятия ОФП (общая физическая подготовка. Стоит отметить, что именно ОФП пользуется у пенсионеров Бутова особой популярностью.
Также очень популярен у бутовчан английский язык, зумба, изучение техники квиллинга, курсы компьютерной грамотности и бисероплетение.
Занятия лечебной физкультурой регулярно проходят в филиале ТЦСО «Бутово» — «Северное Бутово» по адресу: ул. Коктебельская, д. 4, телефон ул. Коктебельская, д. 4, 8-495-712-25-99. Всех пенсионеров Северного Бутова, кто еще не присоединился к программе «Активное долголетие» приглашают в кружки и секции. Телефон для справок: 8-495-716-36-72.
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