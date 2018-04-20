Конте: «Челси» может завершить сезон в топ-4"

Главный тренер «Челси» Антонио Конте верит, что его команде по силам финишировать в зоне Лиги чемпионов.

"Между нами и «Тоттенхэмом» есть пятиочковый отрыв, а сыграть осталось четыре матча. Будет непросто, ведь мы будем зависеть от других результатов при том, что сами должны всё время побеждать. Единственный способ сохранять надежду до конца — играть с тем же желанием, как мы играли в матче против «Бёрнли» и во втором тайме против «Саутгемптона». Возможно, тогда у «Челси» будет шанс завершить сезон в четвёрке", — цитирует Конте Goal.