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Конте: «Челси» может завершить сезон в топ-4"
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Конте: «Челси» может завершить сезон в топ-4" 

Евро-футбол.Ру 49 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте верит, что его команде по силам финишировать в зоне Лиги чемпионов.
"Между нами и «Тоттенхэмом» есть пятиочковый отрыв, а сыграть осталось четыре матча. Будет непросто, ведь мы будем зависеть от других результатов при том, что сами должны всё время побеждать. Единственный способ сохранять надежду до конца — играть с тем же желанием, как мы играли в матче против «Бёрнли» и во втором тайме против «Саутгемптона». Возможно, тогда у «Челси» будет шанс завершить сезон в четвёрке", — цитирует Конте Goal.
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