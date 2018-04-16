Фанаты остановили автобус с командой «Аякс», требуя отставки гендиректора

Фанаты нидерландского клуба «Аякс» остановили автобус с командой с требованием отставки Эдвина ван дер Сара после поражения в матче 31-го тура чемпионата с ПСВ.

Группа из примерно 150 фанатов остановила автобус с командой и начала стучать по его корпусу, требуя представителей клуба выйти на улицу, сообщает NOS.nl.

К болельщикам вышли футболисты «Аякса», а также главный тренер Эрик тен Хаг и генеральный директор Эдвин ван дер Сар. Болельщики потребовали отставки гендиректора, поскольку считают, что он несёт ответственность за результаты клуба в нынешнем сезоне.

Ранее ПСВ 24-й раз в истории стал чемпионом Нидерландов по футболу.