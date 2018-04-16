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Фанаты остановили автобус с командой «Аякс», требуя отставки гендиректора
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Фанаты остановили автобус с командой «Аякс», требуя отставки гендиректора 

RT на русском 18 минут назад
Фанаты нидерландского клуба «Аякс» остановили автобус с командой с требованием отставки Эдвина ван дер Сара после поражения в матче 31-го тура чемпионата с ПСВ.
Группа из примерно 150 фанатов остановила автобус с командой и начала стучать по его корпусу, требуя представителей клуба выйти на улицу, сообщает NOS.nl.
К болельщикам вышли футболисты «Аякса», а также главный тренер Эрик тен Хаг и генеральный директор Эдвин ван дер Сар. Болельщики потребовали отставки гендиректора, поскольку считают, что он несёт ответственность за результаты клуба в нынешнем сезоне.
Ранее ПСВ 24-й раз в истории стал чемпионом Нидерландов по футболу.
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