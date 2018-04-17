Болельщику, бросившему петуха в тренера клуба ФНЛ, на полгода запретили посещать футбольные матчи 

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что болельщику, который бросил живого петуха в главного тренера владивостокского клуба ФНЛ «Луч-Энергия» Александра Григоряна, запретили посещать футбольные матчи в течение полугода.
«Из сектора 4 болельщик бросил животное — петуха. Данный болельщик, который бросил петуха, был задержан и доставлен в полицию. Он был идентифицирован. Сегодня поступили сведения, что он оштрафован на пять тысяч рублей и ему полгода запрещено посещать футбольные матчи», — приводит слова главы Григорьянца РИА Новости.
Ранее тренер «Луча-Энергии» ответил на выходку фаната, бросившего в него живого петуха.