Болельщику, бросившему петуха в тренера клуба ФНЛ, на полгода запретили посещать футбольные матчи

«Из сектора 4 болельщик бросил животное — петуха. Данный болельщик, который бросил петуха, был задержан и доставлен в полицию. Он был идентифицирован. Сегодня поступили сведения, что он оштрафован на пять тысяч рублей и ему полгода запрещено посещать футбольные матчи», — приводит слова главы Григорьянца РИА Новости

Ранее тренер «Луча-Энергии» ответил на выходку фаната, бросившего в него живого петуха.