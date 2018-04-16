Будущее СМИ: 14 прогнозов от экспертов

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Медиапространство меняется с невероятной скоростью, так что зачастую едва удается отследить новые тенденции.

Однако эксперты пытаются предсказать, каким будут средства массовой информации в будущем.

В частности, на конференции IGNITION, которая проводится изданием Business Insider, были собраны лучшие эксперты в области СМИ и технологий.

Эти эксперты попытались уловить новые тенденции и предсказать, какими будут СМИ в будущем.

Ниже мы расскажем о 14 главных прогнозах, которые были сделаны. 1. США приближаются к пику «потребления» СМИ и технологий Ниже представлены данные о том, как проводит среднестатистический американец свой день.

Если на работу он тратит всего 5 часов 13 минут, на сон — 7 часов 6 минут. А вот за просмотром телевизора или в интернете американец проводит более 12 часов в сутки.

При этом, цифровые СМИ стали самыми распространенными. Это хорошо видно из таблицы ниже.

Отмечается, что со временем использование цифровых СМИ будет расти. В частности, рост будет продолжаться в течении следующих 5 лет, полагают эксперты. 2. Людям всегда хочется знать о самых интригующих историях и смотреть необычные сюжеты. А кроме того, люди стремятся узнавать о них самым удобным способом, делиться ими с друзьями.

Крупные компании конкурируют за довольно ограниченное время, которое есть у каждого потребителя. А рекламодатели стремятся работать с крупными партнерами.

Поэтому эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем в области СМИ будут наблюдаться процессы слияния. 3. Развитые и развивающиеся страны — разница огромная!

Эксперты отмечают, что состояние «пика» наблюдается только в развитых странах, где практически у каждого есть доступ в интернет или доступ к телевидению.

Если говорить о развивающихся странах, то, по мнению экспертов, в ближайшее время еще 4 млрд людей получат доступ в интернет. 4. Расходы на цифровую рекламу в развитых странах по-прежнему растут.

Кроме того, эксперты отмечают, что наибольший рост расходов на цифровую рекламу наблюдается в Азии. 5. Современные телевизионные сети будут доминировать Эксперты отмечают, что современные телеканалы отличаются высоким качеством и имеют более высокий уровень доступа практически ко всем возрастным группам населения.

При этом наблюдается резкое сокращение времени, которое проводят молодые люди за просмотром телевидения.

Параллельно с этим отмечается высокий рост современных каналов.

Также отмечается значительный рост цифрового радио.

6. Теория о том, что «разворот к видео» спасет печатные СМИ, не находит подтверждения.

Люди стремятся к тому, чтобы как можно меньше усилий тратить на восприятие новой информации. Именно поэтому видео будет доминировать над печатными СМИ, которым многие эксперты предрекают скорую гибель. 7. Теория о том, что скоро ВСЕ СМИ станут видео, также не находит подтверждения.

8. Умные колонки и беспилотные автомобили лишь немного повысят потребление СМИ. Несмотря на то, что распространение получают умные колонки, люди в основном используют их для того, чтобы слушать музыку.

9. Технологии дополненной реальности скоро будут повсеместно.

Технологии виртуальной реальности будут использоваться для игр и тренировок. 10. Высокий потенциал у «социальных видео» Количество просмотров социальных видео растет высокими темпами.

11. Дуополия — это факт.

Крупные дистрибьюторы всегда имеют большую власть в области СМИ. Крупным дистрибьюторам необходимы качественные СМИ.

Крупные цифровые дистрибьюторы делят деньги с производителями контента, и в будущем они будут делиться еще больше. 12. Дистрибьюторы будут нести ответственность за распространяемый контент.

13. Наконец, появилась инновационная цифровая видео-реклама

30-секундный видео-ролик на вашем телефоне — это как часовой ролик на телевидении.

Пользователи стали более восприимчивы к коротким роликам, которые можно пропустить.

Люди смотрят эти ролики, если у них есть возможность пропустить их, но они предпочитают этого не делать (64%), если длительность ролика менее 10 секунд (44%), он быстро загружается (39%), ролик проигрывается перед основным видео и не прерывает его (29%), звук автоматически выключен (17%), это видео высокого разрешения (12%), видео начинается автоматически (11%).

Эксперты отмечают, что часто даже если у людей есть возможность пропустить видео, они предпочитают досмотреть его до конца.

И все больше брендов и агентств пользуются именно таким видом рекламы. 14. Не существует «правильной» модели цифровых СМИ.

Реклама, подписки, торговля и многое другое — все работает и приносит результаты. Будущее СМИ становится все лучше и лучше, полагают составители отчета.