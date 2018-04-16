Будущее СМИ: 14 прогнозов от экспертов 

Москва, 16 апреля — «Вести. Экономика». Медиапространство меняется с невероятной скоростью, так что зачастую едва удается отследить новые тенденции.
Однако эксперты пытаются предсказать, каким будут средства массовой информации в будущем.
В частности, на конференции IGNITION, которая проводится изданием Business Insider, были собраны лучшие эксперты в области СМИ и технологий.
Эти эксперты попытались уловить новые тенденции и предсказать, какими будут СМИ в будущем.
Ниже мы расскажем о 14 главных прогнозах, которые были сделаны. 1. США приближаются к пику «потребления» СМИ и технологий Ниже представлены данные о том, как проводит среднестатистический американец свой день.
Если на работу он тратит всего 5 часов 13 минут, на сон — 7 часов 6 минут. А вот за просмотром телевизора или в интернете американец проводит более 12 часов в сутки.
При этом, цифровые СМИ стали самыми распространенными. Это хорошо видно из таблицы ниже.
Отмечается, что со временем использование цифровых СМИ будет расти. В частности, рост будет продолжаться в течении следующих 5 лет, полагают эксперты. 2. Людям всегда хочется знать о самых интригующих историях и смотреть необычные сюжеты. А кроме того, люди стремятся узнавать о них самым удобным способом, делиться ими с друзьями.
Крупные компании конкурируют за довольно ограниченное время, которое есть у каждого потребителя. А рекламодатели стремятся работать с крупными партнерами.
Поэтому эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем в области СМИ будут наблюдаться процессы слияния. 3. Развитые и развивающиеся страны — разница огромная!
Эксперты отмечают, что состояние «пика» наблюдается только в развитых странах, где практически у каждого есть доступ в интернет или доступ к телевидению.
Если говорить о развивающихся странах, то, по мнению экспертов, в ближайшее время еще 4 млрд людей получат доступ в интернет. 4. Расходы на цифровую рекламу в развитых странах по-прежнему растут.
Кроме того, эксперты отмечают, что наибольший рост расходов на цифровую рекламу наблюдается в Азии. 5. Современные телевизионные сети будут доминировать Эксперты отмечают, что современные телеканалы отличаются высоким качеством и имеют более высокий уровень доступа практически ко всем возрастным группам населения.
При этом наблюдается резкое сокращение времени, которое проводят молодые люди за просмотром телевидения.
Параллельно с этим отмечается высокий рост современных каналов.
Также отмечается значительный рост цифрового радио.
6. Теория о том, что «разворот к видео» спасет печатные СМИ, не находит подтверждения.
Люди стремятся к тому, чтобы как можно меньше усилий тратить на восприятие новой информации. Именно поэтому видео будет доминировать над печатными СМИ, которым многие эксперты предрекают скорую гибель. 7. Теория о том, что скоро ВСЕ СМИ станут видео, также не находит подтверждения.
8. Умные колонки и беспилотные автомобили лишь немного повысят потребление СМИ. Несмотря на то, что распространение получают умные колонки, люди в основном используют их для того, чтобы слушать музыку.
9. Технологии дополненной реальности скоро будут повсеместно.
Технологии виртуальной реальности будут использоваться для игр и тренировок. 10. Высокий потенциал у «социальных видео» Количество просмотров социальных видео растет высокими темпами.
11. Дуополия — это факт.
Крупные дистрибьюторы всегда имеют большую власть в области СМИ. Крупным дистрибьюторам необходимы качественные СМИ.
Крупные цифровые дистрибьюторы делят деньги с производителями контента, и в будущем они будут делиться еще больше. 12. Дистрибьюторы будут нести ответственность за распространяемый контент.
13. Наконец, появилась инновационная цифровая видео-реклама
30-секундный видео-ролик на вашем телефоне — это как часовой ролик на телевидении.
Пользователи стали более восприимчивы к коротким роликам, которые можно пропустить.
Люди смотрят эти ролики, если у них есть возможность пропустить их, но они предпочитают этого не делать (64%), если длительность ролика менее 10 секунд (44%), он быстро загружается (39%), ролик проигрывается перед основным видео и не прерывает его (29%), звук автоматически выключен (17%), это видео высокого разрешения (12%), видео начинается автоматически (11%).
Эксперты отмечают, что часто даже если у людей есть возможность пропустить видео, они предпочитают досмотреть его до конца.
И все больше брендов и агентств пользуются именно таким видом рекламы. 14. Не существует «правильной» модели цифровых СМИ.
Реклама, подписки, торговля и многое другое — все работает и приносит результаты. Будущее СМИ становится все лучше и лучше, полагают составители отчета.