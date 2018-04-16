«Самое долгожданное событие весны»: на Южный Урал прибыли все участники юниорского ЧМ по хоккею

Южный Урал готов к проведению чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Все 10 команд-участниц соревнований прибыли в регион. Об этом в понедельник сообщил замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов на аппаратном совещании у главы региона.

Групповые матчи пройдут в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля. Соревнования примут ледовые арены «Трактор» и «Металлург». Полуфиналы и финал состоятся в ледовой арене «Трактор».

— На этой неделе состоится открытие чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Это первенство впервые проходит в Челябинской области. Его начала с волнением ожидают все ценители этой популярной командной игры и уже назвали его самым долгожданным событием весны 2018 года, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Для тренировок команд задействованы ледовые арены «Трактор», «Айсберг» и Дворец спорта «Юность». 14 апреля российская сборная выиграла выставочный матч против юниорской сборной Белоруссии — 4:0. Сегодня россияне также встретятся со сборной Швеции. 17 апреля часть команд-участников чемпионата переедет в Магнитогорск для участия в групповом этапе турнира. Сборная России U18 сыграет в группе «B» (в Челябинске). Соперниками россиян станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии (Магнитогорск).

С 1 декабря 2017 года открыта продажа билетов на чемпионат. Цена их варьируется от 100 до 1000 рублей в зависимости от времени, сектора и игры. Приобрести билеты можно на билетном сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», в Городских зрелищных кассах, сайтах Kassy.ru и Kassir.ru. Ещё для покупки билетов на чемпионат разработано специальное мобильное приложение, которое доступно в официальных магазинах Google play и App Store. В поиске приложение можно найти по названию U18 IHWC 2018. Информацию обо всех точках продаж билетов и расписание чемпионата можно найти на сайте.

Предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров был посвящён главный ледовый городок Челябинска на площади Революции. Также организаторы решили обновить к началу соревнований ДС «Юность». В январе Челябинскую область посетили представители Международной федерации хоккея (IIHF) и Федерации хоккея России.