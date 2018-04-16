Вологодская Тотьма включена в ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России»

ВОЛОГДА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Старинный город Тотьма Вологодской области включен в ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России», сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По его мнению, включение в ассоциацию позволит увеличить туристическую привлекательность населенного пункта.

Тотьма с населением около 10 тыс. человек входит в список особо ценных исторических городов России (всего в нем 41 город), сохранивших планировку и большую часть старинной застройки — каменной и деревянной. Статус памятника имеют более 40 зданий Тотьмы. Самое раннее летописное упоминание о поселении, которое находилось на берегах реки Старая Тотьма, относится к 1137 году.

"По результатам экспертизы Тотьма вошла в ассоциацию самых красивых малых городов России. Вхождение Тотьмы в эту организацию увеличит туристическую привлекательность Тотьмы, создаст условия для развития малого и среднего бизнеса, повысит качество жизни местного населения. «Инаугурация» или вручение удостоверения как члена ассоциации планируется в августе этого года в рамках празднования дня Тотьмы", — сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

В XVII веке через Тотьму велась торговля по Северо-Двинскому водному пути, здесь останавливались до 500 торговых судов. Поселение застраивалось на средства купцов-мореходов. В благодарность за каждый успешно проведенный поход купцы строили храмы, соревнуясь друг с другом по их красоте и величию.

Здания выполнены в стиле «тотемского барокко» — вытянуты в высоту и очертаниями напоминают парусники. Особое очарование им придают картуши — узоры на фасадах в виде развернутых морских свитков или карт. Всего в Тотьме встречается более 40 видов картушей. Подобные узоры встречаются также в Сибири, по пути следования тотемских мореходов.

Ассоциация «Самые красивые деревни и городки России» действует с 2014 года и объединяет на сегодня более 40 сельских населенных пунктов разных типов, обладающих богатым культурным и природным наследием, население которых стремится его использовать для организации новых рабочих мест через развитие туризма и ремесел. Отбор в ассоциацию проходит на основе оценки по различным критериям, главные из которых — сохранение самобытности, уникальное архитектурное и природное наследие, местная гастрономия и красота пейзажей.