Игрок «Локомотива» Игнатьев поделился ожиданиями от финиша сезона в РФПЛ

Полузащитник Владислав Игнатьев оценил шансы «Локомотива» в оставшихся матчах РФПЛ этого сезона.

Как передает Sovsport.ru, Игнатьев считает домашние матчи с «Ахматом» и «Уфой» ключевыми для лидеров чемпионата России на финише сезона: «В этих играх многое определится, если показать в них максимум. Сейчас никого в премьер-лиге недооценивать нельзя. Мы проиграли „Амкару“, а »Спартак» — «Уралу». Кто этого ожидал?».

Также Игнатьев порассуждал о своих шансах оказаться в ведущей европейской лиге: «Чувствую, что мог бы попробовать себя в каком-нибудь топ-чемпионате. Сейчас для этого критический возраст, а я набрал хорошую форму. Если появится интересный вариант за рубежом, обязательно его рассмотрю. А вот внутри России никуда из „Локомотива“ точно не перейду. У нас настоящая команда, каждый вносит лепту в результат — это здорово».