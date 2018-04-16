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РФС начал рассмотрение инцидента с киданием живого петуха в тренера
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РФС начал рассмотрение инцидента с киданием живого петуха в тренера 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший во время матча 33-го тура первенства ФНЛ, когда один из болельщиков кинул живого петуха в главного тренера владивостокского «Луча-Энергии» Александра Григоряна.
«Данный инцидент будем рассматривать завтра», — передает ТАСС слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца.
Эпизод произошел в конце первого тайма матча между «Лучом-Энергией» и «Факелом», прошедшего в Воронеже в воскресенье и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
На видео эпизода видно, что один из болельщиков бросил в сторону тренера живого петуха, а затем начал что-то кричать и показывать оскорбительные жесты.
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