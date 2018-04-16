В Ишиме, впервые в истории города, хоронят бойца ВОВ

Сегодня, 16 апреля, в Ишиме, впервые в истории города, хоронят бойца Великой Отечественной войны.

Траурная церемония началась в 13:00. Пантелеймон Гаврилович Бугаев погиб 75 лет назад, в марте 1943 года во время Великой Отечественной войны.

Пантелеймон родился в 1912 году. После окончания Ишимского педагогического училища, работал директором школы в селе Гари Свердловской области. Когда началась война, был призван в армию серовским военкоматом. 4 марта 1943 года в рамках плана «Полярная звезда» началась Старорусская наступательная операция, в результате которой погиб Пантелеймон Бугаев. Осенью 2016 года, после обращения местных жителей, поисковый отряд «Высота» обнаружил останки бойца и при них смертный медальон. Именно тогда и установили все данные о красноармейце.

Сегодня во всех образовательных учреждениях Ишима состоятся единые классные часы «Дорога домой». В 15:00 в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ прозвучит литературно-музыкальная композиция «История о войне».

Фото: narkompoisk.ru