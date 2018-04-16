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В Ишиме, впервые в истории города, хоронят бойца ВОВ
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В Ишиме, впервые в истории города, хоронят бойца ВОВ 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 16 апреля, в Ишиме, впервые в истории города, хоронят бойца Великой Отечественной войны.
Траурная церемония началась в 13:00. Пантелеймон Гаврилович Бугаев погиб 75 лет назад, в марте 1943 года во время Великой Отечественной войны.
Пантелеймон родился в 1912 году. После окончания Ишимского педагогического училища, работал директором школы в селе Гари Свердловской области. Когда началась война, был призван в армию серовским военкоматом. 4 марта 1943 года в рамках плана «Полярная звезда» началась Старорусская наступательная операция, в результате которой погиб Пантелеймон Бугаев. Осенью 2016 года, после обращения местных жителей, поисковый отряд «Высота» обнаружил останки бойца и при них смертный медальон. Именно тогда и установили все данные о красноармейце.
Сегодня во всех образовательных учреждениях Ишима состоятся единые классные часы «Дорога домой». В 15:00 в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ прозвучит литературно-музыкальная композиция «История о войне».
Фото: narkompoisk.ru
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