Братчанка Дарья Неспанова заняла первое место в командном первенстве Европы по прыжкам на батуте

Соревнования прошли с 12 по 15 апреля в Баку.

Дарья в составе сборной команды России, в которую также вошли акробаты из Москвы, Старого Оскола и Краснодара, заняла первое место в прыжках на двойном минитрампе. Второе место заняли спортсменки из Португалии, третье — из Испании.

«В своей команде она набрала наибольшее количество очков. Это, я считаю, очень хороший результат. Тем более, что для Дарьи — это первое международное золото. Два года назад на мире она была второй. Надеемся, что в ноябре в Санкт-Петербурге на мировом первенстве наша спортсменка сможет подтвердить свой уровень», — рассказал один из тренеров спортсменки Сергей Баранников.

Дарья Неспанова является воспитанницей муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города Братска и тренируется под руководством Тамары Шмата и Сергея Баранникова.