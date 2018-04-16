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Братчанка Дарья Неспанова заняла первое место в командном первенстве Европы по прыжкам на батуте
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Братчанка Дарья Неспанова заняла первое место в командном первенстве Европы по прыжкам на батуте 

Советский спорт 1 час назад
Соревнования прошли с 12 по 15 апреля в Баку.
Дарья в составе сборной команды России, в которую также вошли акробаты из Москвы, Старого Оскола и Краснодара, заняла первое место в прыжках на двойном минитрампе. Второе место заняли спортсменки из Португалии, третье — из Испании.
«В своей команде она набрала наибольшее количество очков. Это, я считаю, очень хороший результат. Тем более, что для Дарьи — это первое международное золото. Два года назад на мире она была второй. Надеемся, что в ноябре в Санкт-Петербурге на мировом первенстве наша спортсменка сможет подтвердить свой уровень», — рассказал один из тренеров спортсменки Сергей Баранников.
Дарья Неспанова является воспитанницей муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города Братска и тренируется под руководством Тамары Шмата и Сергея Баранникова.
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