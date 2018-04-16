Турнир «Волейбольной Лиги Наций» может пройти в Новосибирске

«Одной из основных задач FIVB является расширение географии нового волейбольного турнира „Волейбольная Лига Наций“, являющегося самым важным ежегодным соревнованием FIVB, в котором принимают участие лучшие национальные команды со всего мира. Многие страны, столицы и крупные города борются за возможность проведения у себя этапов этого турнира. До настоящего времени у сибирского региона не было возможности организовать международный турнир уровня „Волейбольной Лиги Наций“. Однако строительство в Новосибирске нового спортивного объекта сделает возможным реализацию такого проекта в будущем», — говорится в письме.

Новый современный волейбольный центр построят к 2020 году. Объект рассчитан на 5 тысяч зрителей и обойдется региону в 1,8 млрд руб. Ожидается, что проект как минимум на 50% будет профинансирован из федерального бюджета. В нынешнем году правительство РФ уже выделило на строительство регионального волейбольного центра в Новосибирске 500 млн рублей.

На прошлой неделе Новосибирскую область с рабочим визитом посетил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко . Он провел рабочую встречу с главой региона Андреем Травниковым и посетил игру между новосибирским волейбольным клубом «Локомотив» и итальянской «Перуджей». Тогда новосибирские спортсмены одержали победу со счетом 3:2.

СПРАВКА

Новосибирский «Локомотив» — один из ведущих клубов России. За свою историю железнодорожники восемь раз поднимали над головой Кубок Сибири и Дальнего Востока, четырежды добирались до финала Кубка России (два из которых — в 2010 и 2011 годах — выиграли), дважды брали медали чемпионата страны (серебро — в 2014-м, бронзу — в 2017-м). Главные же успехи «Локо» датированы 2013 годом, когда команда сначала выиграла европейскую Лигу чемпионов, а затем стала второй на клубном чемпионате мира в Бразилии.

Есть чем похвастаться и подрастающему поколению новосибирских волейболистов. В завершающемся сезоне молодежная команда клуба — «Локомотив-ЦИВС» — стала чемпионом страны.