АХЛ: стали известны пары первого раунда Кубка Колдера

Завершился регулярный чемпионат в Американской хоккейной лиге, по его итогам определены пары первого раунда Кубка Колдера. Серии идут до трёх побед.

В скобках указаны российские игроки.

«Лихай-Уэлли Фантомс» (Воробьёв, Фазлеев) — «Провиденс Брюинз»;

«Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (Педан) — «Шарлотт Чекерс» (Зыков, Толчинский);

«Торонто Марлиз» — «Ютика Кометс» (Голдобин);

«Сиракьюз Кранч» (Волков) — «Рочестер Американс»;

«Чикаго Вулвз» — «Рокфорд Айс Хогз»;

«Гранд Рэпидс Гриффинс» (Е. Свечников) — «Манитоба Муз»;

«Таксон Роадраннерз» — «Сан-Хосе Барракуда» (Чехович);

«Техас Старз» (Гурьянов) — «Онтарио Рейн».