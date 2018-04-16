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АХЛ: стали известны пары первого раунда Кубка Колдера
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АХЛ: стали известны пары первого раунда Кубка Колдера 

Чемпионат.com 1 час назад
Завершился регулярный чемпионат в Американской хоккейной лиге, по его итогам определены пары первого раунда Кубка Колдера. Серии идут до трёх побед.
В скобках указаны российские игроки.
«Лихай-Уэлли Фантомс» (Воробьёв, Фазлеев) — «Провиденс Брюинз»;
«Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» (Педан) — «Шарлотт Чекерс» (Зыков, Толчинский);
«Торонто Марлиз» — «Ютика Кометс» (Голдобин);
«Сиракьюз Кранч» (Волков) — «Рочестер Американс»;
«Чикаго Вулвз» — «Рокфорд Айс Хогз»;
«Гранд Рэпидс Гриффинс» (Е. Свечников) — «Манитоба Муз»;
«Таксон Роадраннерз» — «Сан-Хосе Барракуда» (Чехович);
«Техас Старз» (Гурьянов) — «Онтарио Рейн».
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