Самых спортивных хантымансийцев чествуют в столице региона

Чествование спортсменов, завоевавших первое общекомандное место в окружном фестивале ГТО-2018 состоялось в городской Администрации.

Заместитель Главы города Ирина Черкунова поздравила спортсменов и напутствовала их на новые успехи и достижения: «Сегодня мы благодарим вас за проявленную волю к победе и желаем благополучия, тепла, добра, мира каждому из вас и вашим семьям. Пусть все, что вами задумано обязательно сбудется, все получится. Мы очень надеемся, что вы не останетесь в стороне и проявите интерес к другим спортивным соревнованиям и будете в дальнейшем активно представлять югорскую столицу на достойном уровне».

Напомним, региональный этап спортивного мероприятия прошел на двух площадках города, в спортивном зале Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва и лыжной трассе «Долина ручьев» в марте. В состязаниях приняло участие 205 человек в возрасте от 25 до 70 лет и старше из 19 муниципалитетов округа. Ханты-Мансийск представили 13 атлетов. Участникам соревнований было необходимо выполнить норматив в нескольких дисциплинах: прыжок в длину, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа о скамью, сиденье стула или о пол (в зависимости от пола и возраста участника), наклон вперед из положения стоя, плавание, стрельба и бег на лыжах.

По итогам общекомандного зачета 1 место заняла сборная Ханты-Мансийска, 2 место представители Урая, замкнула тройку призеров команда Нижневартовска.