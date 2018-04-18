«Ювентус» намерен отказаться от подписания Эмре Джана

Туринский «Ювентус» намерен отказаться от подписания полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана , который ближайшим летом станет свободным агентом.

Как информирует Tuttosport, «старая синьора» на протяжении длительного времени считалась главным фаворитом в борьбе за 24-летнего хавбека «красных». Однако после того, как немец попросил у чемпионов Италии 10 дней на рассмотрение их предложения и не удосужился по истечении этого времени дать ответ, «Юве» планирует переключить свое внимание на других игроков.