«Пришли в халатах»: жители Самары нырнули в фонтан в торговом центре «Гудок»

Жители Самары совершили необычную выходку в ТЦ «Гудок». Молодые люди в нижнем белье запрыгнули в фонтан, расположенный между торговыми рядами. Очевидцы поделились видео с 63.ru.

Нырнули в фонтан в ТЦ «Гудок»

— Ребята снимали вайн. До этого они в халатах пришли на фудкорт, сделать заказ в KFC, — рассказала жительница Самары.

Вайн — это ролик длиной до 6 секунд, который публикуют в программе Vine.

Чем закончилась эта выходка, неизвестно. Но на видео видно, как молодые люди убегают со всех ног, несколько раз поскользнувшись и упав по пути.