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«Пришли в халатах»: жители Самары нырнули в фонтан в торговом центре «Гудок»
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«Пришли в халатах»: жители Самары нырнули в фонтан в торговом центре «Гудок» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары совершили необычную выходку в ТЦ «Гудок». Молодые люди в нижнем белье запрыгнули в фонтан, расположенный между торговыми рядами. Очевидцы поделились видео с 63.ru.
Нырнули в фонтан в ТЦ «Гудок»
— Ребята снимали вайн. До этого они в халатах пришли на фудкорт, сделать заказ в KFC, — рассказала жительница Самары.
Вайн — это ролик длиной до 6 секунд, который публикуют в программе Vine.
Чем закончилась эта выходка, неизвестно. Но на видео видно, как молодые люди убегают со всех ног, несколько раз поскользнувшись и упав по пути.
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