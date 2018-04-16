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В Сочи обсудят вопросы развития массового спорта в России
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В Сочи обсудят вопросы развития массового спорта в России 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В Сочи с 26 по 28 апреля 2018 года состоится форум «Спорт и Россия»-2018. Дискуссия будет посвящена вопросам стратегии развития спортивной индустрии и инвестициям. Представители российского и мирового спортивного сообщества обсудят особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов.
Участниками деловой программы будут ведущие российские и международные специалисты в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга, инвестиций в спорт:
— Сергей Пилосян, директора департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи;
Алексей Тищенко, российский боксер, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России;
— Никита Минченко, руководитель стадиона АНО «Оргкомитет „Россия-2018“;
— Глеб Пилявский, представитель ФК „Спартак“;
— Оскар Перес-Кордоба, директор форума по спортивному маркетингу EoroLatam; Руководитель инновационного спортивного агентства In Sports. Организационный комитет Сочи-2014, Бразилия-2014 и другие.
В этом году среди почетных гостей премии будут:
Анастасия Брызгалова — российская керлингистка, участница Олимпийских игр 2018 года среди смешанных пар, чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд;
Евгений Алдонин — российский футболист, полузащитник, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России и Кубка УЕФА;
Александр Филимонов — советский и российский футболист, вратарь, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России;
Форум проходит в рамках Ежегодной национальной премии „Спорт и Россия“-2018, вручаемой за наиболее значимые достижения, направленные на формирование интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни. Ведущим церемонии награждения выступит Юрий Розанов — российский спортивный телекомментатор, обладатель премии ТЭФИ в номинации „спортивный комментатор/ведущий спортивной программы“ в 2012 году.
Официальный партнер Премии — курорт „Роза Хутор“.
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