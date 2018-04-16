В Сочи обсудят вопросы развития массового спорта в России

В Сочи с 26 по 28 апреля 2018 года состоится форум «Спорт и Россия»-2018. Дискуссия будет посвящена вопросам стратегии развития спортивной индустрии и инвестициям. Представители российского и мирового спортивного сообщества обсудят особенности спортивного спонсорства, механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивных объектов.

Участниками деловой программы будут ведущие российские и международные специалисты в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга, инвестиций в спорт:

— Сергей Пилосян, директора департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи;

Алексей Тищенко , российский боксер, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России;

— Никита Минченко, руководитель стадиона АНО «Оргкомитет „Россия-2018“;

— Глеб Пилявский, представитель ФК „Спартак“;

— Оскар Перес-Кордоба, директор форума по спортивному маркетингу EoroLatam; Руководитель инновационного спортивного агентства In Sports. Организационный комитет Сочи-2014, Бразилия-2014 и другие.

В этом году среди почетных гостей премии будут:

Анастасия Брызгалова — российская керлингистка, участница Олимпийских игр 2018 года среди смешанных пар, чемпионка мира среди смешанных пар и смешанных команд;

Евгений Алдонин — российский футболист, полузащитник, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России и Кубка УЕФА

Александр Филимонов — советский и российский футболист, вратарь, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России;

Форум проходит в рамках Ежегодной национальной премии „Спорт и Россия“-2018, вручаемой за наиболее значимые достижения, направленные на формирование интереса россиян к спорту и здоровому образу жизни. Ведущим церемонии награждения выступит Юрий Розанов — российский спортивный телекомментатор, обладатель премии ТЭФИ в номинации „спортивный комментатор/ведущий спортивной программы“ в 2012 году.

Официальный партнер Премии — курорт „Роза Хутор“.