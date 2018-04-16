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В Бабушкинском прошли соревнования по дартсу
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В Бабушкинском прошли соревнования по дартсу 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В помещении спортивно-досугового центра «Брэк» по адресу: ул. Коминтерна, д. 8 прошли соревнования по дартсу, посвященные празднованию Дня космонавтики. Об этом сообщила директор центра «Брэк» Марина Алексашкина.
— Соревнования проводились по играм «Сектор 20», «Большой раунд» и «Набор очков». По результатам игр были определены победители. Чемпионы были награждены грамотами и медалями, — рассказала директор центра.
Отметим, что в центре регулярно проходят спортивные и культурные мероприятия, в которых участвуют дети и подростки района. (вт)
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