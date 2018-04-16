В Бабушкинском прошли соревнования по дартсу

В помещении спортивно-досугового центра «Брэк» по адресу: ул. Коминтерна, д. 8 прошли соревнования по дартсу, посвященные празднованию Дня космонавтики. Об этом сообщила директор центра «Брэк» Марина Алексашкина.

— Соревнования проводились по играм «Сектор 20», «Большой раунд» и «Набор очков». По результатам игр были определены победители. Чемпионы были награждены грамотами и медалями, — рассказала директор центра.

Отметим, что в центре регулярно проходят спортивные и культурные мероприятия, в которых участвуют дети и подростки района. (вт)