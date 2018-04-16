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Зеленоградский финал по городкам в Старом Крюково прошел без участия хозяев
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Зеленоградский финал по городкам в Старом Крюково прошел без участия хозяев 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
14 апреля в ФОК «Радуга» в 8 микрорайоне состоялись финальные окружные соревнования по городошному спорту в рамках Московской комплексной межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
В турнире, организованном Центром физической культуры и спорта, приняли участие 25 детей от 10 до 17 лет из разных районов Зеленограда. Как рассказали организаторы, перед зачетными командными бросками (30 бросков на команду) каждый участник произвел 6 разминочных бросков. Далее команды производили контрольные броски. По большему количеству выбитых городков определялись победители. С большим преимуществом турнир выиграла команда Савелок, на втором месте финишировала сборная Крюково. Борьба за 3-е место велась до последних минут. Последним броском игрок Силино вывел свою команду на третье место, опередив команду Матушкино на 1 выбитый городок.
Соревнования прошли при дружной поддержке родителей, команды победители были награждены кубками и дипломами, а участники команд — грамотами и медалями!
Район Старое Крюково команду не представил.
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