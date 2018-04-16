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Эльмир Набиуллин: «Из „Зенита“ хочу попасть в сборную. Думаю, у меня все получится»
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Эльмир Набиуллин: «Из „Зенита“ хочу попасть в сборную. Думаю, у меня все получится» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Левый защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в интервью клубной пресс-службе отметил, что не боится конкуренции в команде и хочет попасть в сборную России. В «Зените» игрок борется за место в основном составе с Доменико Кришито и Юрием Жирковым.
— Известно, что ваш кумир среди крайних защитников — игрок "Реала" Марселу. Чем он отличается от других?
— Мне нравится его техника, то, что он делает в атаке. Я даже стараюсь ему подражать.
— А кого из левых защитников выделите в России?
— Кришито и Жиркова. Думаю, они одни из лучших.
— Именно с ними вам предстоит конкурировать. Это не смущает?
— Я буду доказывать свою состоятельность, а тренер это обязательно увидит. Из «Зенита» я хочу попасть в сборную России. Думаю, у меня все получится.
— Как «Зенит» реагирует на трудности: травмы ведущих игроков, непростое турнирное положение? Сплотились игроки?
— То, что «Зенит» — сплоченный коллектив, было видно, когда я только пришел в команду. Игроки у нас сильные, профессиональные. Думаю, со временем все наладится. Этот период просто нужно пережить. Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» январе нынешнего года. 23-летний игрок не провел ни одного матча за петербургскую команду.
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