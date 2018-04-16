Эльмир Набиуллин: «Из „Зенита“ хочу попасть в сборную. Думаю, у меня все получится»

— Известно, что ваш кумир среди крайних защитников — игрок "Реала" Марселу. Чем он отличается от других?

— Мне нравится его техника, то, что он делает в атаке. Я даже стараюсь ему подражать.

— А кого из левых защитников выделите в России?

— Кришито и Жиркова. Думаю, они одни из лучших.

— Именно с ними вам предстоит конкурировать. Это не смущает?

— Я буду доказывать свою состоятельность, а тренер это обязательно увидит. Из «Зенита» я хочу попасть в сборную России. Думаю, у меня все получится.

— Как «Зенит» реагирует на трудности: травмы ведущих игроков, непростое турнирное положение? Сплотились игроки?

— То, что «Зенит» — сплоченный коллектив, было видно, когда я только пришел в команду. Игроки у нас сильные, профессиональные. Думаю, со временем все наладится. Этот период просто нужно пережить. Набиуллин перешел в «Зенит» из «Рубина» январе нынешнего года. 23-летний игрок не провел ни одного матча за петербургскую команду.

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