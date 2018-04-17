Марко Тарделли: Манчини точно уйдет из «Зенита» в сборную Италии

В итальянской футбольной прессе как о свершившемся факте сообщается, что тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини нынешним летом перейдет на работу в национальную сборную Италии. Информацию подтверждают многочисленные инсайдеры.

При этом спортивные газеты и сайты стараются найти источник как можно более авторитетный. Так издание Il Piccolo цитирует слова чемпиона мира-1982 в ссотаве «Скуадры адзурры» Марко Тарделли , который сам тренировал национальные сборные разных уровней от юношеской до молодежной, а в главной команде был ассистентом.

"Я полагаю, исходя из информации, которой я располагаю, что на данный момент уже существует соглашение с Манчини, — цитирует Тарделли Спортс.Ru. — Конечно, все имена, которые были названы в последние месяцы, все еще оцениваются, но мне кажется, это для отвода глаз".