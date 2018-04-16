Дивизия Xbox одолела PlayStation в турнире по FIFA 18

Мосаад Msdosary Альдоссари из Саудовской Аравии победил в турнире FUT Champions Cup, который прошел 13-15 апреля в Манчестере. В финале араб встретился с немцем Филиппом Eisvogel Шермером и одолел его с общим счетом 6-4. Msdosary выступает на Xbox One, а его соперник — на Playstation 4: значит дивизия Microsoft оказалась сильнее. Будучи золотым призером, Мосаад забирает кубок чемпиона и $22 000 из общего денежного фонда, равного $200 000.

Тем не менее, турнир по FIFA 18 проходил в личном зачете — каждый участник все равно играл сам за себя. Изначально к FUT Champions Cup приступили 128 киберфутболистов — по 64 в дивизии Xbox и Playstation, — но лишь половина добралась до плей-офф. В числе тех, кто не попали в этап на вылет, оказался Роберт Ufenok77 Фахретдинов. Молодой человек, выступающий за киберспортивную команду «Локомотива» вылетел из 6 раунда группового этапа. В своем последнем матче «Уфенок» встретился с американцем JOKSAN и уступил ему со счетом 2-6.

Роберт Ufenok77 Фахретдинов единственный, кто представлял Россию в FUT Champions Cup Manchester. Не только он, но и отечественный регион упустил 16 путевок (по 8 для обеих дивизий) в FIFA 18 Global Series Playoffs — летнюю квалификацию на Чемпиона Мира по FIFA 18.