Юпп Хайнкес: В кубковом матче с «Байером» не сможем рассчитывать на Видаля

— Завтра мы не сможем рассчитывать на Видаля. У него травма, и он нуждается в отдыхе. Артуро — боец, желаем ему скорейшего выздоровления.

Видаль получил травму колена на тренировке «Баварии» (фото)

«Байер» — очень сильная команда, которая находится в хорошей форме. Но и мы хотим отправиться в Берлин. «Байер» хорош в созидательном и техническом плане. Кубковый матч станет настоящим удовольствием для болельщиков, — заявил Хайнкес.

Матч «Байер» — «Бавария» состоится 17 апреля в Леверкузене. Финальные матчи Кубка Германии традиционно играются на Олимпийском стадионе в Берлине.