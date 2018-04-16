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Юпп Хайнкес: В кубковом матче с «Байером» не сможем рассчитывать на Видаля
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Юпп Хайнкес: В кубковом матче с «Байером» не сможем рассчитывать на Видаля 

Советский спорт 1 час назад
— Завтра мы не сможем рассчитывать на Видаля. У него травма, и он нуждается в отдыхе. Артуро — боец, желаем ему скорейшего выздоровления.
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«Байер» — очень сильная команда, которая находится в хорошей форме. Но и мы хотим отправиться в Берлин. «Байер» хорош в созидательном и техническом плане. Кубковый матч станет настоящим удовольствием для болельщиков, — заявил Хайнкес.
Матч «Байер» — «Бавария» состоится 17 апреля в Леверкузене. Финальные матчи Кубка Германии традиционно играются на Олимпийском стадионе в Берлине.
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