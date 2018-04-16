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Первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 «Мордовия-Арене» не будет перенесен
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Первый тестовый матч на стадионе ЧМ-2018 «Мордовия-Арене» не будет перенесен 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Первый тестовый матч на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года «Мордовия-Арена» состоится 21 апреля и не будет перенесен. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Владимир Киреев.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Мордовия» в интервью региональному порталу «Столица С» рассказал, что первый тестовый матч на новом стадионе перенесен из-за прошивки поля арены. В игре 21 апреля саранская команда должна встретиться с клубом «Зенит-Ижевск».
"Матч не переносится, игра состоится 21 апреля. Поле планируют прошить до начала встречи, сейчас идет подготовка. В этот день будет праздник и в городе, и на стадионе", — сказал Киреев.
Во втором тестовом матче на саранском стадионе 4 мая «Мордовия» сыграет против "КАМАЗа". В третьей тестовой игре, которая пройдет 16 мая, саранский клуб примет «Сызрань-2003».
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На «Мордовия-Арене» пройдут четыре матча группового этапа турнира: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня) и Панама — Тунис (28 июня).
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