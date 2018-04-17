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Дело использовавшего пиротехнику на «Ростов-Арене» болельщика отправлено в суд
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Дело использовавшего пиротехнику на «Ростов-Арене» болельщика отправлено в суд 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Личность болельщика, использовавшего пиротехнику во время первого тестового матча на «Ростов-Арене», установлена, в его отношении будут приняты самые жесткие административные решения. Об этом на совещании о ходе подготовки к чемпионату мира сообщил заместитель председателя правительства Ростовской области Игорь Гуськов.
Ростовский стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, в воскресенье принял первый тестовый матч. «Ростов» в матче 26-го тура чемпионата России одержал победу над «СКА— Хабаровском» со счетом 2:0. Игру посетили 13 тысяч болельщиков.
"Во время матча на трибуне болельщиков «Ростова» был зажжен файер. На месте оперативно установили личность нарушителя, это житель Таганрога, ранее привлекавшийся к ответственности за мелкое хулиганство. Составлен административный материал, он уже отправлен в суд по месту совершения нарушения", — сказал Гуськов.
"Вчера он на заседание суда не явился, сегодня доставлен в принудительном порядке. Будут приняты самые жесткие решения", — добавил Гуськов.
В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.
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