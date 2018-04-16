Гуськов: системы «Ростов-Арены» отработали в штатном режиме во время тестового матча

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апреля. / ТАСС /. Системы нового стадиона «Ростов-Арена», на котором в воскресенье прошел первый тестовый матч, отработали в штатном режиме. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов

Ростовский стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, в воскресенье принял первый тестовый матч. Местный «Ростов» в рамках 26-го тура чемпионата России одержал победу над «СКА-Хабаровском» со счетом 2:0. Игру посетили 13 тыс. болельщиков.

"Тестовые матчи проводят для того, чтобы выявить недочеты, отладить взаимодействие между структурами, оргкомитетом, оперативным штабом, администрацией города, подрядчиком, — отметил Гуськов. — Все системы отработали в штатном режиме — медицинское обеспечение, волонтеры, шаттлы. Единственной проблемой стало ограничение движения при подъезде, это связано с тем, что строительство федеральной трассы М-4 от Аксайского моста не завершено. Но на сегодняшний день и Минтранс , и администрация города работают над предложениями, чтобы к следующим матчам учесть транспортную составляющую по городу, а не только возле стадиона".

По его словам, предложения по устранению недочетов будут готовы в течение одного-двух дней.

Вице-губернатор также сообщил, что автобусы привезли на стадион около 1300 человек, а увезли 4900 болельщиков. Большинство зрителей приехали на матч на личном транспорте, оставили автомобили на парковках торговых центров и дошли до арены пешком через Ворошиловский мост.

До начала чемпионата мира на стадионе пройдут еще два тестовых матча, 29 апреля «Ростов» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области, в этой встрече количество билетов будет увеличено до 25 тысяч. В третьей тестовой игре «Ростов» встретится с екатеринбургским «Уралом» 13 мая, болельщики смогут занять все 45 тысяч мест на стадионе, в этот же день состоится официальное открытие арены. После завершения мирового первенства арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость стадиона будет снижена с 45000 до 37868 мест.

О чемпионате мира по футболу

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.