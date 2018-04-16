«Ростов-Арена» впечатлила футболистов и болельщиков

Жители Ростова-на-Дону, футбольные болельщики впервые получили возможность оценить 45-тысячный стадион «Ростов-Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года. До этого там бывали только официальные делегации, спортсмены и журналисты. На новом стадионе ФК «Ростов» прервал длившуюся с 2017 года безвыигрышную серию, обыграв в матче 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

Продажу билетов на первый тестовый матч ограничили: на игру пришли чуть более 13 тысяч болельщиков. Стадион новый, поэтому власти региона и оргкомитет решили постепенно увеличивать число посетителей.

Зрители начали собираться возле стадиона за несколько часов до начала матча. Болельщики фотографировались на фоне арены и делали селфи со скульптурой талисмана чемпионата мира — волком Забивакой. На стадионе работали два входа — западный и восточный. Туда болельщиков привозили специальные автобусы-шаттлы, которые двигались по трем маршрутам из города. На территории возле арены парковку в день матча запретили, чтобы избежать пробок.

На стадионе работали около 500 волонтеров оргкомитета и городских волонтеров — они распределяли пешие потоки, помогали найти нужную трибуну и создавали настроение. Полицейские проводили обычную процедуру досмотра, по донской традиции полицейским в обеспечении порядка помогали казаки.

"Лучше многих европейских арен"

Тренеры обеих команд высоко оценили готовность стадиона и поле. «Мне трудно сравнивать, это больше к людям на трибуне вопрос. Могу сказать про поле и вид: поле — мы на нем и тренировались — великолепное, надеюсь, будет еще лучше. С поля вид великолепный», — сказал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Передня отметил созданные условия для хорошего футбола. «Очень все великолепно, замечательно. Рад, что такая арена открылась в Ростове, поле для футболистов, все условия созданы для хорошего футбола», — рассказал он журналистам.

Футболистам новая арена тоже пришлась по душе.

"Мы проводили первый матч на великолепной арене, и мы в целом играли неплохо. Мы очень рады, что смогли победой открыть такой стадион высочайшего уровня. Эмоции от этой арены просто переполняют. Этот стадион точно гораздо лучше многих европейских арен", — сказал исландский форвард «Ростова» Бьорн Сигурдарсон , который забил первый гол в истории стадиона.

Полузащитник хозяев Александр Зуев отметил дружественную атмосферу и поддержку болельщиков. «Арена вообще супер! Главное — поле хорошее и атмосфера, соответственно, другая», — сказал полузащитник.

"Будем учиться"

Болельщики в основном делились превосходными оценками стадиона. Ростовчанин Олег Власов добирался до стадиона на автобусе-шаттле. «Очень удобно, я на Западном (район Ростова-на-Дону — прим. ТАСС ) живу, от пригородного вокзала — 10–15 минут на шаттле-автобусе. Досмотр прошел без лишних проблем. Все идут в первый раз на стадион, я проезжал вечером — светодиодное оформление, медиафасад — красиво», — рассказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Фанаты отмечали отсутствие очередей на входе на стадион. «Прекрасно организовано, чипсы отобрали, правда, но главное — давки нет. Из города приехал на машине, оставил на парковке торгового центра, тут идти пять минут», — рассказал перед началом матча пятидесятилетний болельщик «Ростова» Игорь.

Тестовая игра выявила и недостатки. Некоторые болельщики отметили, что пока территория стадиона не благоустроена, поэтому было не совсем удобно добираться до самой арены. «Дело в том, что мы припарковались у торгового центра (возле стадиона — прим. ТАСС), пришлось обходить, не все входы были открыты. Там все разбито пока, не благоустроено, а внутри уже классно, стадион — сказка», — рассказали ТАСС болельщики ФК «Ростов» Александр, Николай и Виктор.

Сергей Королев , который приехал на своем автомобиле, пояснил, что автобусы-шаттлы ходили по трем маршрутам, которые не всем удобны. Ему пришлось ехать на стадион, расположенный на левом берегу Дона, на машине. «Огромное количество неудобств в отношении того, как добираться сюда. Я думаю, когда будет 45 тысяч — здесь будет коллапс. Остальные точки сбора болельщиков далеко находятся, это очень неудобно», — считает болельщик ростовской команды.

Как сообщил ранее ТАСС министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, выявленные недочеты власти устранят уже к следующим матчам, которые состоятся 29 апреля и 13 мая. «Конечно, для этого и проводим, будем учиться», — уточнил он.

Торжественная церемония открытия «Ростов-Арены» состоится при полной загрузке стадиона во время третьего тестового матча между «Ростовом» и екатеринбургским "Уралом" 13 мая.

Новая арена для «Ростова»

Всего на подготовку к чемпионату мира Ростовская область потратила около 100 млрд рублей. «Ростов-Арену» начали строить в 2012 году в Кировском районе, на пустовавшем заболоченном участке в левобережной части города. До недавнего времени застройка левобережья ограничивалась узкой полоской ресторанов, загородных клубов и баз отдыха — они тянулись непосредственно вдоль берега Дона, за ними начиналось фактически чистое поле.

В дальнейшем арена станет основным элементом общественной и спортивной зоны, которую планируют организовать в левобережной части города, и домашней ареной футбольного клуба «Ростов». До сих пор местный клуб проводил домашние матчи на стадионе «Олимп-2» (бывший "Ростсельмаш" ), построенном в 1930 году. В середине прошлого века стадион завода сельхозмашин «Ростсельмаш» был девятым в Советском Союзе по величине: его двухъярусные трибуны вмещали 32 тысячи болельщиков, но потом второй ярус демонтировали, и сейчас стадион способен принять только 15 тысяч человек.

Еще одним недостатком «Олимпа-2» является его размещение на выезде из города, где находятся несколько крупных торговых центров. В день проведения матчей жители города часто жаловались, что здесь образовываются пробки и не хватает мест для парковки машин. Городу был нужен новый стадион, с удобной транспортной развязкой и инфраструктурой. Власти рассчитывают, что эти проблемы с появлением «Ростов-Арены» удастся решить.

Чтобы обеспечить максимально удобную доступность нового стадиона, был реконструирован соединяющий эту часть левобережья с центром города Ворошиловский мост.

Эффект присутствия

Шестилетнее строительство стадиона «Ростов-Арена» завершилось в декабре 2017 года. 16 марта этого года «Ростов-Арена» была введена в эксплуатацию. Пятиэтажный комплекс стадиона имеет форму прямоугольника со скругленными углами. Четыре трехъярусные трибуны увенчаны волнообразной кровлей из тентовой мембраны, с прямоугольным вырезом над футбольным полем.

Одной из особенностей «Ростов-Арены» является обзор, создающий эффект присутствия. Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, четко различает их лица и движения. Этого удалось достичь за счет крутизны трибун, когда каждый следующий ряд почти на 45 см выше предыдущего, и максимально возможной подвижки верхних ярусов к полю.

Футбольное поле представляет собой своеобразный «слоеный пирог»: внизу — бетонная плита, на ней — щебеночное основание, затем — дренажная система, а вверху — натуральный газон. Высота «пирога» — 1,2 м. На засев газона ушло порядка 400 кг семян. Газон особенно отмечали еще перед тестовым матчем футболисты и главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин.

Как сообщил ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев , сейчас остается только завершить работы по благоустройству территории рядом со стадионом. Завершить эту работу планируют к 25 апреля. В мае возле «Ростов-Арены» нанесут разметку на подъездах и переходах и установят новые остановочные комплексы.

После завершения мирового первенства «Ростов-Арена» станет домашней площадкой ФК «Ростов». Здесь будут проводить соревнования национального и международного уровня по футболу, а также спортивные, культурно-зрелищные мероприятия и выставки. Вместимость арены после мундиаля будет снижена с 45 до 37,9 тысячи мест. По словам губернатора, к 2023 году на левом берегу построят спортивный кластер, куда помимо «Ростов-Арены» войдут гребной канал и акватория для водных видов спорта, ледовый и гандбольный комплексы, конноспортивная школа.

Аэропорт, вокзал, дороги, гостиницы

Кроме «Ростов-Арены», в городе к чемпионату реконструируют еще шесть арен. На трех из них будут заниматься спортсмены перед первенством. В рамках подготовки к чемпионату мира в Ростове построили новый аэропорт Платов — он заработал 7 декабря 2017 года. Это первый в России аэропорт, который был построен с нуля со времен распада СССР, он расположен в 30 км от города.

В городе отремонтировали дороги, придомовые территории, отреставрировали фасады зданий, закупили новые автобусы, в том числе экологичные. Был модернизирован главный железнодорожный вокзал. Его пропускная способность увеличилась вдвое — до 4,5 тысячи пассажиров в час.

По словам чиновников, сейчас вся городская инфраструктура находится в высокой степени готовности. Здесь уже начали готовить площадку фан-зоны на Театральной площади в центре города. В конце мая завершится ремонт на одной из центральных улиц — Станиславского.

"У нас на сегодняшний день полностью решены проблемы инженерной подготовки, топливно-энергетической, транспортной. Решены вопросы подготовки гостиничной инфраструктуры. Сейчас остались мероприятия только по благоустройству и озеленению", — рассказал ТАСС министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян

По его словам, для тех ростовчан, кто проживает рядом со стадионом, уже открыта аккредитация автомобилей, чтобы во время игр чемпионата они могли спокойно проехать к своему дому. «Каждый житель, проживающий на этой территории, или каждое предприятие, которое будет на этой территории работать, подадут заявку — и им выдадут пропуск для проезда к своему месту жительства и работы», — пояснил министр.

Специально к чемпионату мира в Ростове построили и ввели в эксплуатацию около десяти новых гостиниц. Клиентские группы Международной федерации футбола (ФИФА), болельщики и гости чемпионата мира полностью обеспечены номерами в отелях в Ростовской области на время проведения мирового первенства, уверяют власти. В правительстве области рассчитывают, что проведение чемпионата мира по футболу и новая инфраструктура не только позволят сделать комфортнее жизнь горожан, но и увеличить турпоток в регион вдвое к 2030 году — до 2 млн человек.

ЧМ в Ростове-на-Дону

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. На «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

Гулия Керлин