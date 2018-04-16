Ещё
Деле Алли советует Кейну игнорировать критику
Далее:
Читайте также:
Ещё

Деле Алли советует Кейну игнорировать критику 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Напомним, многие раскритиковали Кейна за инцидент с голом в ворота «Сток Сити». Форвард буквально выпросил, чтобы гол записали на него, а не на Кристиана Эриксена.
"Кейн — невероятный нападающий. В эпизоде с тем голом он коснулся мяча, значит это был его гол. Любой форвард в мире требовал бы переписать гол на себя в такой ситуации.
Гарри должен игнорировать то, что говорят люди. Все знают, насколько он хорош. Некоторые решили использовать сложившуюся ситуацию, чтобы подавить его. Но я вижу, как упорно Кейн работает на тренировках и как жаждет голов. Гарри должен игнорировать критику и сосредоточиться на своей игре. Уверен, он так и поступит", — цитирует Алли Sky Sports.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Червиченко: "Паредесу чего-то не хватает в "Зените", как не хватало Рохо в "Спартаке" Конте: "Футболисты должны играть не за тренера, а за эмблему на груди" Набиуллин: "Уровень в "Зените" намного выше, чем в "Рубине"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы49
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни6
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Петуха кинули в тренера футбольного клуба1
Смолов показал фото бутсы после предупреждения4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение