Деле Алли советует Кейну игнорировать критику

Напомним, многие раскритиковали Кейна за инцидент с голом в ворота «Сток Сити». Форвард буквально выпросил, чтобы гол записали на него, а не на Кристиана Эриксена

"Кейн — невероятный нападающий. В эпизоде с тем голом он коснулся мяча, значит это был его гол. Любой форвард в мире требовал бы переписать гол на себя в такой ситуации.

Гарри должен игнорировать то, что говорят люди. Все знают, насколько он хорош. Некоторые решили использовать сложившуюся ситуацию, чтобы подавить его. Но я вижу, как упорно Кейн работает на тренировках и как жаждет голов. Гарри должен игнорировать критику и сосредоточиться на своей игре. Уверен, он так и поступит", — цитирует Алли Sky Sports.