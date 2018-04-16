«Этот мотоцикл — с душой». В Нижнем Новгороде байкеры открыли сезон

Как и в прошлом году, старт состоялся на площади Ленина в 12.00. Перед этим в течение двух часов пространство около памятника Вождю пролетариата постепенно наполнялось ревом моторов и блеском хромированных деталей.

По сравнению с прошлым годом, мотоциклистов было гораздо больше.

Чопперы, спортбайки, ретро-мотоциклы — тут были все.

Мы пообщались с хозяином Явы 1961 года выпуска.

Александра знают под прозвищем Раритет. Такой ник он получил благодаря реставрации конкретно этого мотоцикла.

Ява досталась Александру от дяди. «Классная вещь, очень хорошо сделана», — говорит он про нее. В прошлом веке мотоцикл активно эксплуатировался по прямому назначению — как транспортное средство. Сейчас Саша выезжает на нем в основном на выставки, фестивали и другие торжественные мероприятия — понимает его ценность. В повседневной жизни ездит на другой технике.

— Мотоциклов несколько. Сколько говорить не буду, потому что все начинают завидовать, — смеется Раритет. — Японские мотоциклы — они для повседневности, они хорошие, безотказные. А этот мотоцикл — с душой.

В ремонте Александр использует оригинальные запчасти — заказывает из Чехословакии.

А еще на открытии были вот такие малыши:

В полдень байкеры начали выстраиваться в колонну, чтобы торжественно проехать по городу. Несколько сотен мотоциклов проехали от площади Ленина по Канавинскому мосту через центр города и спустились «вниз» по метромосту.

Ранее мы публиковали фоторепортаж, посвященный прекрасным байкершам.