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«Этот мотоцикл — с душой». В Нижнем Новгороде байкеры открыли сезон
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«Этот мотоцикл — с душой». В Нижнем Новгороде байкеры открыли сезон 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Как и в прошлом году, старт состоялся на площади Ленина в 12.00. Перед этим в течение двух часов пространство около памятника Вождю пролетариата постепенно наполнялось ревом моторов и блеском хромированных деталей.
По сравнению с прошлым годом, мотоциклистов было гораздо больше.
Чопперы, спортбайки, ретро-мотоциклы — тут были все.
Мы пообщались с хозяином Явы 1961 года выпуска.
Александра знают под прозвищем Раритет. Такой ник он получил благодаря реставрации конкретно этого мотоцикла.
Ява досталась Александру от дяди. «Классная вещь, очень хорошо сделана», — говорит он про нее. В прошлом веке мотоцикл активно эксплуатировался по прямому назначению — как транспортное средство. Сейчас Саша выезжает на нем в основном на выставки, фестивали и другие торжественные мероприятия — понимает его ценность. В повседневной жизни ездит на другой технике.
— Мотоциклов несколько. Сколько говорить не буду, потому что все начинают завидовать, — смеется Раритет. — Японские мотоциклы — они для повседневности, они хорошие, безотказные. А этот мотоцикл — с душой.
В ремонте Александр использует оригинальные запчасти — заказывает из Чехословакии.
А еще на открытии были вот такие малыши:
В полдень байкеры начали выстраиваться в колонну, чтобы торжественно проехать по городу. Несколько сотен мотоциклов проехали от площади Ленина по Канавинскому мосту через центр города и спустились «вниз» по метромосту.
Ранее мы публиковали фоторепортаж, посвященный прекрасным байкершам.
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