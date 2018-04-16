Команда спортсменов центра «Спутник» завоевала 1 место

15 апреля во Дворце игровых видов спорта «Содружество» прошли Окружные отборочные соревнования по бочче для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках Московской межокружной Спартакиады «Мир равных возможностей».

Команду района Теплый Стан представлял молодежный центр досуга и спорта «Спутник». В состав команды входили: Пахомов Дмитрий Николаевич , Сафаров Армен Семенович и Акмеева Марина Ахатовна.

Соревнования прошли в теплой и дружественной атмосфере, участие в игре приняли 45 человек.

Среди большого количества команд и опытных спортсменов, команда «Спутника» заняла 1 место.

Поздравляем наших игроков!