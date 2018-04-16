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Команда спортсменов центра «Спутник» завоевала 1 место
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Команда спортсменов центра «Спутник» завоевала 1 место 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
15 апреля во Дворце игровых видов спорта «Содружество» прошли Окружные отборочные соревнования по бочче для лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках Московской межокружной Спартакиады «Мир равных возможностей».
Команду района Теплый Стан представлял молодежный центр досуга и спорта «Спутник». В состав команды входили: Пахомов Дмитрий Николаевич, Сафаров Армен Семенович и Акмеева Марина Ахатовна.
Соревнования прошли в теплой и дружественной атмосфере, участие в игре приняли 45 человек.
Среди большого количества команд и опытных спортсменов, команда «Спутника» заняла 1 место.
Поздравляем наших игроков!
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